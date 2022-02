Colisão entre veículos deixa mulher morta e duas pessoas feridas na Vila Campinas

Uma colisão entre dois veículos deixou uma mulher, conhecida por amigos como ‘Mariquinha’, morta e mais duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira, 8, no km 70 da BR-364, na Vila Campinas, município de Plácido de Castro interior do Acre.

Segundo informações da Polícia, Mariquinha e seu marido, identificado como Marcos Antônio, de 57 anos, trafegavam em um veículo modelo Saveiro, de cor prata, no sentido Rio Branco-Porto Velho, com destino à sua chácara, quando ao desviar um buraco colidiram com o carro modelo Fiat Strada, de cor cinza. Com o impacto, Mariquinha não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já seu marido sofreu uma fratura na perna e um trauma no tórax. O motorista do outro veículo sofreu ferimentos leves.

A ambulância ambulância de suporte básico da Unidade Mista da Vila Campinas deu os primeiros atendimentos às vítimas, em seguida a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) interceptou a ambulância que estava trazendo o senhor Marcos Antônio, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O motorista do veículo Fiat Strada também foi encaminhado ao hospital em estado de saúde estável.

O corpo de Mariquinha foi levado até a unidade de saúda da Vila Campinas, em seguida o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e encaminhou o corpo ao para sede em Rio Branco para os exames cadavéricos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia. Os veículos foram removidos por um guincho e a BR-364 liberada.