Articulador Nacional do PP declara apoio do partido à reeleição de Mailza e Gladson

A senadora Mailza esteve reunida nesta quarta-feira, 9, em Brasília, com o coordenador do grupo político de Articulação Nacional do Progressista para as Eleições Gerais 2022, Alexandre Baldy.

Durante o encontro, o ex-deputado federal, que também já foi ministro das Cidades, declarou o apoio integral da cúpula do PP para a reeleição de Mailza ao Senado e do governador Gladson Cameli, que acontecem em outubro deste ano.

“O Progressistas é um partido organizado, consolidado em todo o Acre e temos o apoio do presidente da Nacional, Ciro Nogueira, que quer aumentar a bancada no Congresso Nacional Nacional em 2022. Firmamos com a Executiva Nacional o compromisso de eleger também dois deputados federais e pelo menos 5 estaduais e Baldy nos reafirmou que vamos continuar trabalhando forte e em união para atingir essa meta”, disse Mailza, presidente da sigla no Acre.

“Entendemos a importância do Progressistas no Acre e na política nacional e sua força, que tem uma alternativa equilibrada, hoje representada pela pré-candidatura da senadora Mailza. Há um consenso da Executiva Nacional para sua reeleição e também do governador Gladson”, declarou Baldy.