‘Tem muita gente melhor e mais competente que eu’, diz Bolsonaro em Pernambuco

Uma mulher foi atacada em redes sociais após levar o filho a escola de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), usando um macaquinho fitness grudado ao corpo. Um vídeo registrando a presença de Vanesa Medina foi feito por outra mulher, de dentro de um carro, responsável por um aluno da mesma escola.

Nas imagens, ela é vista saindo de seu carro e pegando a mochila de seu filho antes de levá-lo até o portão do colégio. A mulher que faz o vídeo comenta que a roupa é “inapropriada” na frente de crianças pequenas.

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais do país sul-americano. Muitas pessoas ecoaram os comentários negativos da mulher que fez o vídeo. Algumas mães de alunos pediram a expulsão do filho da modelo do colégio.

Segundo reportagem do jornal “La Noticia”, a jovem rebateu no Facebook as críticas que se disseminaram em redes sociais: “Eu queria expressar a minha gratidão a todos que enviaram mensagens de apoio, sinais de carinho e agradecimento com palavras tão bonitas, e me defendendo nas redes sociais sobre aquele vídeo que se tornou viral com más intenções contra mim que a mãe fez, querendo me denegrir, expondo-se com tanto desprezo por mim, e expondo meu filho de quatro anos sem saber que é um crime”, afirmou.