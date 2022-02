Policial é acusado de agredir jovem com tapa no rosto ao passar com viatura na rua

O governo do Acre publicou dia 1 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para leilão de 85 bens móveis inservíveis, entre veículos e equipamentos, pertencentes ao patrimônio do Estado do Acre. O leilão será de forma online, no dia 16 de fevereiro, às 9h (horário local) e às 11h (horário de Brasília), e será feito na categoria maior lance ou oferta.

Serão leiloados tratores, caminhões, carros, motos e maquinários pesados do patrimônio do Estado do Acre. Os bens a serem leiloados estarão à disposição dos interessados para visitação de 7 a 11 de fevereiro, das 8h às 14h, no pátio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa). As visitações só poderão ser feitas com prévio agendamento, pela Comissão de Alienação de Bens Inservíveis da Seplag.

Qualquer pessoa devidamente credenciada poderá dar lances e arrematar no leilão. O credenciamento será realizado pelo site: https://saleiloes.com. br/site/. Os credenciados também podem realizar visitas online aos lotes, por meio de fotos publicadas no mesmo site do credenciamento.

Agência de Notícias do Acre