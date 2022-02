Partidos têm dificuldades para formar chapas

Os partidos políticos estão com sérias dificuldades em formar chapas para deputado federal e deputado estadual para as eleições deste ano. O fim das coligações proporcionais os obrigou a tentar construir chapas próprias. Porém, não é só isso, novas regras para os cálculos do coeficiente partidário e eleitoral, complicaram ainda mais a composição com nomes que realmente tenham densidade eleitoral (votos).

A formação de fusões partidárias como pretende o PSL e o DEM, MDB e PSDB, PT e outras siglas do campo progressista esbarram no tempo, já que estamos a nove meses do dia da eleição. É praticamente impossível a discussão nos estados entre as direções dos partidos para formar federações ou mesmo novas siglas. O jeito vai ser arrastar nomes de quem já participou do processo político e ainda pode ter votos.

. O governador Gladson Cameli será candidato à reeleição por qual partido?

. É a pergunta que as pessoas fazem o tempo todo.

. Ele permanece no PROGRESSISTA com a decisão da senadora Mailza Gomes em não renunciar à disputa?

. Como ficam Alan Rick (DEM), Jéssica Sales (MDB), Vanda Milani (PROS) e Márcia Bittar no jogo para o Senado, manterão suas candidaturas?

. Não ficam!

. A senadora Mailza Gomes deu demonstração de força no meio evangélico durante o encontro que fez com suas principais lideranças no Acre.

. “Se Deus é por nós quem será contra nós”. (Romanos, A Carta)

. Consta que na índia tem uma vertente religiosa em que não se mata mosquitos, cobras, lagartos, roedores e outros bichos porque podem ser a reencarnação de um parente que se foi.

. A cultura humana é rica e diversa em sua amplitude!

. A NASA contratou 20 sacerdotes para debaterem um plano que explique às religiões do mundo a existência de vida inteligente em outros planetas e outros mundos.

. Eu acho que é pouco!

. E se forem demônios?

. E se forem anjos?

. E se…

. Deixa prá lá!

. O bom deputado Jenilson Leite é esforçado, atuante, exerce um excelente mandato de deputado.

. O último deputado que saiu da Assembleia para governar o Acre foi o governador Edmundo Pinto.

. Quem sabe, né?!

. Só precisa convencer o PT e depois derrotar o Gladson e o Petecão, mas tem que combinar com os russos.

. Bom dia!