Neném Almeida diz que convocação de militares precisam ser publicadas no Diário

O médico boliviano Mário Perez Romero, de 87 anos de idade, estava intubado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/Ac) com complicações da Covid-19 e morreu na noite desta segunda-feira (7), segundo foi informado pela direção do hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri.

Romero era naturalizado brasileiro e servidor aposentado da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) desde o ano de 1989. O cirurgião-geral teve passagem marcante pela cidade de Xapuri por mais de uma década, mas também teve atuação importante em Rio Branco.

O profissional estava aposentado do serviço público estadual desde 2010, de acordo com as informações prestadas pelo hospital de Xapuri, quando passou a se dedicar à família e ao seu consultório particular. Ele estava vivendo há alguns anos na capital acreana, na região do bairro Cidade Nova.

O médico é lembrado por alguns servidores do hospital de Xapuri como um profissional de personalidade forte e posições duras, mas considerado um ser humano de grande coração que não se negava a ensinar a outros médicos o que sabia, assim como aos demais servidores da saúde que trabalharam junto com ele.

“Quem conviveu com o doutor Mário sabe o coração grande que ele tinha, sabe da humildade que ele tinha de ensinar tudo o que sabia a outros médicos, além de enfermeiros e técnicos”, disse no grupo de WhatsApp do hospital de Xapuri uma enfermeira que tinha ligação próxima com o médico.

A direção do hospital Epaminondas Jácome divulgou nota de pesar, na manhã desta terça-feira (8), lamentando a morte do médico e ressaltado a importância dos serviços prestados por ele à instituição e à saúde acreana. Não foram divulgadas informações relacionadas ao sepultamento do cirurgião.