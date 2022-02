Ex-integrante do conselho político do governo é exonerado por Gladson

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N. Lima (Progressistas), voltou a testar positivo para a Covid-19. A informação foi repassada pela assessoria do parlamento legislativo.

De acordo com a assessoria, após o resultado, o militar se afastou da Casa Legislativa e se mantém em isolamento em sua residência. “O afastamento é necessário para diminuir o risco de contaminação dos funcionários”, diz o documento.

No entanto, diferente do último teste positivo em 2020, Lima disse que está bem e com o ciclo vacinal completo – ou seja, as três doses do imunizante. “Por isso reforço a importância de que cada um complete o seu ciclo vacinal, use a máscara de forma correta, cobrindo nariz e boca, para entrar e permanecer na Câmara”, ressaltou.