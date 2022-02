Estudante de perícia criminal é preso por tráfico de drogas no Acre 

A Polícia Civil interceptou um veículo modelo Onix com dois ocupantes na noite dessa segunda-feira, 7, onde L.L.da S., 24 anos e G. F. A. de 37 anos, vinham de Brasiléia com destino à capital acreana. O primeiro é estudante do curso de Perícia Criminal e o segundo já foi preso por roubo.

Após o veículo ser interceptado no município de Senador Guiomard, os agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) realizaram uma minuciosa revista veicular e encontraram o entorpecente acondicionado dentro de uma bolsa no banco traseiro do veículo.

A droga, conhecida como skunk, é uma espécie de maconha (Cannabis Sativa) com poder alucinógeno bem mais forte.

De acordo com a investigação realizada pela equipe da DCORE, a droga foi adquirida no país vizinho Bolívia e seria distribuída para abastecer “bocas de fumo” na capital.

Foi dada voz de prisão aos ocupantes do veículo e conduzidos a Delegacia de Flagrantes (Defla) para lavratura de auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Com informações da assessoria da Policia Civil