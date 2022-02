Diretora do SEST-SENAT/AC destaca importância da instituição

O saldo de emprego no setor de transporte do Acre, de 8.117 novos postos de trabalho, supera muito a soma dos últimos cinco anos. Para se ter uma ideia, em 2020 o saldo foi de 2.580; em 2019, 353; 2018 (961) e 2017 (42). Os dados são da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e foram divulgados dia 1º de fevereiro através do Painel do Emprego no Transporte, que apresenta a movimentação mensal no mercado de trabalho formal no setor de transporte e no Brasil.

Por essa plataforma é possível identificar o total de admissões e desligamentos e o saldo de vagas por Unidade da Federação, por região e por modal de transporte. A ferramenta também mostra quais as ocupações no setor que tiveram o maior número de contratações e de dispensas.

A CNT diz que o mercado de trabalho no setor, que vinha em curva ascendente ao longo do ano passado, apresentou uma queda no último mês, tradicionalmente tido como de dispensa de vagas temporárias. O saldo mensal resultante do número de contratações e demissões ficou em -9.231 postos de trabalho. Apesar da baixa, no acumulado de janeiro a dezembro foram gerados no transporte um total de 79.796 empregos. A análise da CNT tem por base as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência.