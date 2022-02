Cerca de 1,8 mil famílias estão em áreas de risco em Rio Branco

O Tribunal de Contas do Estado promoveu nesta segunda-feira (7) o Fórum ´Educação em Foco: Dados que Transformam o Futuro´ com educadores, políticos e representantes do movimento educacional do Acre e Rondônia. Coordenado pelo presidente do TCE do Acre, Ronald Polanco, o debate teve a participação da secretária de Educação, Socorro Neri, e do ex-governador Binho Marques, que apresentou a evolução e os desafios da educação no Acre no período entre 1999 e 2010.

Já a secretária Socorro Neri destacou os desafios impostos pela pandemia da Covid-19 e apresentou o programa Acre Educa visando enfrentar todas as questões relacionadas ao ensino público.

O deputado Jenilson Leite avalia que a tecnologia da informação deve ser o conector da produção de conhecimento como política pública.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Rosana Nascimento, disse que a educação tem de ser pensada como política pública não partidária. “Que a gente possa pensar o algo mais: tem de ser valorização profissional, formação continuada, envolvimento da comunidade. Defendemos uma educação pública e de qualidade”, disse Nascimento.

O programa Acre Educa deve aproveitar o modelo de monitoramento dos indicadores educacionais criado pelo TCE de Rondônia.