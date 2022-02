Bocalom assina contrato com nova empresa de ônibus e Rio Branco passa a contar com 52 coletivos nos bairros

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), realizou no auditório da prefeitura nesta terça-feira, 8, a assinatura do contrato com a nova empresa que irá operar o transporte coletivo na capital acreana. O contrato é de concessão pública.

Os veículos da Viação Rico Transportes, do modelo NeoBus Mega Plus, equipados com chassi Mercedes-Benz OF-1721 deverão assumir 63% da frota de Rio Branco. Os demais 37% serão de responsabilidade da outra empresa que presta serviço na cidade. Ao todo, Rio Branco vai contar com 60 veículos, porém, apenas 52 devem operar nos bairros.

Em seu pronunciamento, Bocalom relembrou sua trajetória na política em busca de assumir a prefeitura da capital. Segundo ele, houve um longo projeto para que de fato acontecesse a melhoria no transporte coletivo. Entretanto, apesar da harmonia entre prefeitura e a empresa Rico Transporte, Bocalom garantiu que a empresa, a princípio, terá prejuízo. “Esse era um compromisso desde 2008, a capital pagava uma parcela muito alta na passagem, enquanto em Curitiba, pagava um valor menor, então eu queria entender isso. Seis empresas consultadas, apenas uma topou o desafio. Eles vão ter prejuízo, eles sabem disso”, declarou.

O superintendente em exercício da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBTrans, Benício Dias, se mostrou feliz com o ato da prefeitura. Dias adiantou que o contrato é uma das promessas de campanha executadas por Bocalom. “Ele soube que Rio Branco sempre merecia um serviço à altura da população. O prefeito chegou e cumpriu o que prometeu”, ressaltou.

Eberson Dias, representantes da Rico Transporte, garantiu ao prefeito Tião Bocalom que a empresa veio ao Acre para atender as necessidades da cidade, diferente das demais empresas. “Todos os veículos têm acesso aos deficientes. Temos 50% da frota com ar-condicionado. Vamos ter vans também com ar-condicionado para algumas localidades”.

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) também esteve na solenidade e elogiou o trabalho em buscar melhorias para a população. “A população agradece esse benefício e sua coragem de mudar a história. Os trabalhadores terão um atendimento digno e população um serviço de qualidade”.