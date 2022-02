Comparada com a história do futebol do Reino Unido, a cultura portuguesa do futebol e das apostas esportivas certamente tem origens muito mais recentes. Até algumas décadas atrás, apostar dinheiro nos resultados dos jogos de futebol era considerado uma atividade ilegal, de um tanto que um dos maiores escândalos está ligado à década de 1980.

Um dos esportes mais populares em Portugal é o futebol, e as apostas de futebol são certamente a mais popular entre os fãs que procuram ganhar algum dinheiro apostando. Mas a história das apostas esportivas enfrentou várias revoluções desde os tempos antigos, começando pelos romanos e gregos, até à introdução do totocalcio. Atualmente, com a revolução da tecnologia, a maioria pode ser feita de forma fácil através de um notebook ou smartphone em sites de apostas como a 22 Bet.

Como surgiram as apostas esportivas?

Desde os tempos dos antigos romanos e gregos, as apostas esportivas eram uma prática particularmente difundida. Na Grécia antiga, costumavam apostar dinheiro nos resultados de vários esportes, eles apostavam em seus atletas favoritos que participavam de competições ou eventos esportivos.

Em Roma, havia uma tendência a se concentrar em lutas de gladiadores e corridas de bigas, que eram atividades esportivas organizadas no Circus Maximus, uma instalação construída pelos etruscos, mas reformada a mando de Júlio César. A prática das apostas esportivas nasceu em Roma, mas foi inspirada nos antigos gregos famosos pelas olimpíadas e pela paixão por cada categoria do esporte.

A influência da TV nas apostas de futebol

Um grande impulso para todos os apostadores apaixonados foi certamente a explosão da televisão dentro de cada casa. Aos poucos as pessoas aprenderam a descobrir a emoção de assistir esportes na televisão, mas que ao mesmo tempo adicionar uma aposta daria maior ênfase à espera pelo resultado da partida.

Até hoje, muitos passos importantes foram dados no mundo das apostas de futebol, e um dos pontos cruciais começou em 2002 quando, graças a um decreto diretivo, os operadores tiveram a oportunidade de coletar apostas tanto por telefone como via rede.

Vários outros decretos tentaram regular o intercâmbio de apostas, estabelecendo os parâmetros de referência necessários para obter a licença para operar em Portugal. Com certeza as novidades no mundo das apostas esportivas de futebol conquistaram cada vez mais jogadores portugueses, tanto que conseguiram arrecadar um faturamento maior do que as agências físicas em 2015.

Nos últimos anos, as casas de apostas continuaram a fornecer aos fãs várias novidades sobre o mundo das apostas, como aplicativos ao vivo para apostas esportivas para download em dispositivos Android e iOS.

As inovações introduzidas nas apostas esportivas oferecem novas oportunidades de ganhos para qualquer pessoa, sem quaisquer limitações. Você não é mais obrigado a esperar até o fim de semana para jogar o bilhete e torcer para que um treze possa virar sua vida de cabeça para baixo, mas todos têm o direito de apostar em partidas diferentes, diárias e semanais.

Outra novidade nos últimos anos introduzida no mundo das apostas na web é a oportunidade de fazer uma aposta mesmo durante um evento em andamento, graças ao modo ao vivo que permite fazer previsões sobre futebol e apostar a qualquer momento durante a partida.

Apostar online não significa ter que apostar nos tradicionais sinais 1, 2 ou X, hoje as casas de apostas também permitem apostar na dupla chance, bem como no jogador que poderia marcar o primeiro gol, ou mesmo em quantos gols será pontuado ao longo dos 90′, que se classificará para a próxima rodada. E as chances de ganhar com apostas de futebol definitivamente mudaram e certamente cresceram ao longo dos anos.