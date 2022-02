Senado, o calo do Gladson; do PT é o Jenilson

Não é só o governador Gladson Cameli (PP) que enfrenta sérios problemas para compor alianças com vistas às eleições deste ano, principalmente com cinco candidatos ao Senado disputando a única vaga na chapa. Na esquerda, não dá mais para esconder, por exemplo, a rejeição que o PT tem ao nome do deputado Jenilson Leite (PSB), que já se lançou candidato ao governo ou Senado.

Tem mais: Se depender de lideranças petistas do Acre, o partido também não formará federação com o PCdoB e demais siglas de esquerda. Se chegar a acontecer, será por imposição da executiva nacional. O PT avalia que perde cadeiras na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Portanto, os nanicos que formem a federação sem o PT.

Jenilson já declarou que se houver aliança e o PT sair com Jorge Viana para o governo ele disputa o Senado; se Jorge for para o Senado, ele entra na briga para o governo. As declarações causam desconforto no seio petista. O PT, PSB e PCdoB sempre foram aliados históricos, mas tê-los como coligados na próxima eleição com participação nas chapas proporcionais e majoritária é prejuízo eleitoral na certa.

. Não há crime eleitoral algum a senadora Mailza Gomes, presidenta estadual do PROGRESSISTA, fazer uma grande festa para lançar a sua pré-candidatura ao Senado.

. A lei permite!

. Não permite campanha eleitoral antecipada, o que é bem diferente de pré-campanha, do contrário como é que o povo vai ficar sabendo das coisas.

. Ao menos duas grandes famílias ficarão de fora da política depois das eleições de outubro.

. É o que se houve nas conversas de tavernas quando a noite chega e o vinho esquenta o juízo e a língua fica mais solta.

. É que deputados federais caminham para uma senhora loba.

. Esse tipo de “loba” não é a fêmea do “lobo”.

. Trabalhadores deveriam fazer uma pesquisa e ver quais parlamentares votaram na reforma da previdência como está e dar o troco nas urnas.

. O eleitor está tão alheado, abstraído que não consegue pensar.

. “Aluado” como se dizia antigamente!

. Interessante:

. Alguns políticos ficam fazendo favores com recursos públicos de prefeituras e dos estados e o povo acha bonito.

. Ele é tão bonzinho!

. “Até quando vos sofrereis” (Jesus, o Filho do Homem).

. Bom dia!