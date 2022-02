Presidente da Fecomércio critica segurança após morte de Jorge

“Os setores econômicos do nosso Estado podem contar comigo para tornar esse sonho realidade!”, foi o que declarou Alan Rick ao ser questionado sobre o projeto de ligar o Acre à Pucallpa, no Peru.

O projeto da estrada foi defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente peruano Pedro Castillo no encontro bilateral em Porto Velho, Rondônia, na última semana.

A Declaração Presidencial Conjunta dos Presidentes, documento que pontua os resultados da reunião, traz que “o presidente Jair Bolsonaro reiterou o interesse do Governo brasileiro na conexão terrestre entre Cruzeiro do Sul (AC) e Pucallpa (Ucayali), à qual atribui grande potencial para incrementar a integração econômica”.

“Eu compartilho do que disse o presidente. Já ouvimos muitos empresários do Acre, principalmente, da região do Juruá e participamos de várias agendas sobre o tema, inclusive na vinda do então Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, em junho de 2019. Na ocasião fomos até o local da BR 364 que interliga Cruzeiro do Sul e Mancio Lima com Pucallpa. Esse é um sonho antigo, trazido desde os anos 1960 quando ainda projetava-se a BR-364”, pontuou Alan.

A Declaração Presidencial Conjunta traz ainda que os presidentes “acordaram a criação de um grupo de trabalho, liderado pelas Chancelarias dos dois países, com vistas a explorar a geração de novos fluxos de comércio e investimento na fronteira amazônica e a identificar soluções logísticas multimodais que assegurem ganhos de competitividade para os produtos de ambos os países, bem como a aprovação de medidas de facilitação de comércio que agilizem o trânsito aduaneiro e facilitem a movimentação de cargas e pessoas na fronteira e ajudem a otimizar o uso da Rodovia Interoceânica”.

O Acre até já tem o Grupo de Trabalho para Integração Regional (GTIR) que se dedica a estudar e a discutir essa ligação. O grupo criado em 2019 é coordenado pelo sargento da PM Francimar Cavalcante que defende o projeto.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é o quarto maior parceiro comercial do Peru. O intercâmbio comercial entre os dois países em 2021 alcançou US$ 4,26 bilhões (mais de R$ 22 bilhões).

O diretor técnico do Sebrae Acre, Lauro Santos, também defende a ligação terrestre com o Peru pelo Juruá.

“Pra nós do Sebrae é importante apoiarmos a estrada com Pucallpa, sabendo que o governos do Brasil e Peru estão interessados em viabilizar esse corredor econômico, cultural, turístico e social para nossa região. Vamos melhorar nossas importações e exportações. A BR-364 não findará mais em Mâncio Lima e passará a ser um meio de ligação com Peru, economizando mais de 950 km no trajeto e reduzindo a distância do Brasil com a China, melhorando o transporte de grãos uma vez que a estrada passará por uma altitude menor”, declarou Lauro.

O diretor também defendeu mais discussões sobre a estrada com a participação da sociedade. “O SEBRAE junto com o Fórum Permanente do Desenvolvimento e Inovação do Acre busca promover eventos, reuniões com autoridades peruanas e brasileiras, especialmente o empresariado”, finalizou Lauro.

Segundo dados do GTIR, hoje, uma viagem entre Rio Branco e Lima, é de mais de 2.400 km. Com a estrada isso cairia para cerca de 804 km. São 1.600 km a menos. A distância entre Cruzeiro do Sul e a capital peruana também sofreria grande redução de 900 km.

“Os dados só reforçam a importância dessa ligação para o Acre e para o Brasil. Toda a nossa economia ganha. Essa estrada gerará mais emprego, renda e desenvolvimento para o nosso Estado. O trabalho continua para viabilizar esse projeto e tornar esse sonho uma realidade”, disse Alan Rick.