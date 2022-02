MPF abre inquérito para apurar falhas de imunização em Distrito Indígena no Acre

A feira agropecuária “Xapuri Rural Show” será um evento ligado ao protagonismo rural e empresarial, e está sendo planejada para acontecer nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022. Além das exposições de produtos agrícolas e pecuários, estão previstas atrações como rodeios e shows musicais, de acordo com a organização.

Na última sexta-feira (4), foi realizada uma reunião na cidade na qual o planejamento do evento inédito para Xapuri foi explicado a produtores rurais e parceiros do projeto. O consultor do Sebrae Cloves Consoli é um dos que estão à frente da coordenação do evento junto com o Sindicato Rural.

“A ideia é trazer um dinheiro novo para Xapuri, que hoje tem o seu maior movimento financeiro baseado nos entes públicos, a chamada economia do contracheque, então nós vamos fazer uma feira que terá cerca de 30 estandes para expor tudo o que for relacionado ao agro e fomentar essa atividade”, disse.

Para a presidente do Sindicato Rural de Xapuri, Audilena Novais, a realização do evento é uma oportunidade de incentivar o setor que em Xapuri até pouco tempo consistia apenas na pequena agricultura de subsistência, mas que atualmente já se dedica a plantações de milho em escala comercial, por exemplo.

“Essa feira é para mostrar que, organizados, nós podemos muito. O evento não é voltado apenas para o público de Xapuri, mas para as demais cidades do estado, principalmente as da regional do Alto Acre. Nossa expectativa é dar um choque nessa atividade e alavancar esse importante setor da nossa economia”, afirmou.

O chefe-geral da Embrapa no Acre, Bruno Pena Carvalho, explicou como a entidade vai contribuir com a primeira feira pecuária de Xapuri. De acordo com ele, a entidade vai oferecer a parte técnica, mostrando para o produtor como ele poderá melhorar a sua produção e o que ele pode agregar na produtividade com a adoção de tecnologias.

“É o momento para a gente fazer negócios, claro que teremos a parte de entretenimento, mas é uma excelente oportunidade para levarmos o conhecimento para melhorar a capacitação do produtor. A ideia é, também, de levarmos alguns ciclos de palestras, mini cursos e capacitações em geral”, enfatizou.

O produtor Carlos Novais, um pecuarista tradicional que há alguém passou a se dedicar à agricultura, por meio do cultivo de milho, disse que acredita que o evento pode contribuir para firmar na consciência de produtores locais que é possível alavancar a economia do município por meio da agricultura e da pecuária.

“É um caminho sem volta, o embrião já está se desenvolvendo e o sindicato que estava adormecido há algum tempo retoma agora as suas atividades por meio da atual diretoria com o objetivo de fortalecer cada vez mais essa atividade, unindo as ideias com grandes parceiros, pois sozinho a gente não constrói nada”, destacou.

O evento também terá como parceiros o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), além da Prefeitura de Xapuri e outras entidades como a Faeac, Senar, Fieac e Federacre.