Gladson convoca quase 200 candidatos da PM e sinaliza chamar cadastro de reserva da Civil

Na noite desta segunda-feira, 7, o governador Gladson Cameli, que está em casa cumprindo a quarentena após ser diagnosticado com Covid-19, anunciou em suas redes sociais que estará convocando todos os concursados do cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre.

“Vários jovens que estão sonhando a qualquer momento ser chamados, em respeito as nossas famílias, em respeito para quem fez ou faz concurso público, estou convocando os restantes, aqueles que estavam faltando a ser convocados. São vários jovens que terão a oportunidade de cumprir o que está na constituição que é cuidar do Estado de Direito e cuidar da vida das nossas famílias. Nos proteger através da Policia Militar. Quero agradecer toda a equipe governamental”, disse o chefe do executivo.

Cameli salientou que a convocação dos futuros novos militares faz parte da transparência do governo e uma forma de gerar emprego para as pessoas que querem ajudar a contribuir com um Estado melhor. “São quase 200 novos profissionais que farão parte da nossa polícia militar. Segurança, emprego e transparência que é para a nossa gente, o nosso compromisso de uma promessa feita em 2018 que hoje eu finalizo de uma vez por todas essa etapa de um compromisso em meio às dificuldades.

Sobre o cadastro de reserva da Polícia Civil, o governador do Acre renovou as esperanças dos candidatos que aguardam serem convocados. “Teremos novidades nos próximos dias. Aguardem, não estão esquecidos. Eu prometi. Aguardem porque eu quero fazer as coisas com segurança. Agradeço a Deus e aos órgãos de fiscalização como o Tribunal de Contas e a todos que nos ajudaram nessa conquista”, finalizou.