Assassino de Jorge das Flores revela que Comando Vermelho deu ordem para assalto em Floricultura

O assaltante Juliano Salvador Leitão, 27 anos, pertence à organização criminosa Comando Vermelho e foi recrutado pela facção para assaltar a Floricultura do empresário Jorge de Souza Batista, mais conhecido como Jorge das Flores, de 65 anos, que foi baleado durante a ação e foi encaminhado às pressas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O bandido, que tem em sua ficha criminal as acusações de ameaça e peculato, afirmou que na sexta-feira, 4, recebeu uma ligação telefônica de um membro do CV dando a ordem para assaltar a empresa, pois segundo esse informante Jorge tinha uma caixa no portal luvas de seu carro com uma grande quantidade de dinheiro. As declarações do homicida constam no Termo de Qualificação e Interrogatório produzido pela Polícia Civil e obtido com exclusividade pelo ac24horas.

Preso em flagrante minutos depois de cometer o assalto, Juliano foi encontrado pela Polícia Militar em um posto de Gasolina na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao local do crime, onde fica localizado a Floricultura, na rua Alvorada, no bairro Bosque. Ele tinha em suas mãos a arma do crime, uma pistola 380 e a carteira da vítima. Juliano revelou em seu depoimento que recebeu a ordem para esperar um comparsa em uma motocicleta ao lado da Praça da Juventus e que essa pessoa seria responsável por lhe levar até Floricultura no sábado. De acordo com o acusado, o motociclista teria saído do presídio na sexta-feira, 4. Conforme apurado pela polícia, esse comparsa, ainda não identificado, teria fugido logo que escutou os disparos de arma de fogo e deixou Juliano a pé. Juliano afirma que não conhece o rapaz, mas informou que ele seria um homem magro, com cerca de 1,70m, branco, olhos verdes e uma tatuagem fechada no braço e que esse teria sido o primeiro encontro entre ambos. Juliano teria recebido a arma do crime deste rapaz. Em todo o momento, Juliana negava saber quem era o informante do telefone, afirmando inclusive que nem lembrava qual era o número dele.

Ainda no interrogatório comandado pelo delegado Adriano de Morais Araújo, Juliano revela que ao entrar na loja e anunciar o assalto, Jorge teria esboçado reação ao pôr as mãos no bolso e por acreditar que o empresário estivesse armado, efetuou o primeiro disparo. Logo após o tiro, o assaltante pediu a Jorge a chave do carro, tendo a vítima jogado a carteira e que após recolher o objeto, o criminoso se afastou e efetuou o segundo tiro e saiu da loja correndo. Como não viu seu comparsa, Juliano seguiu fuga em busca de um mototáxi, quando então foi preso pela polícia. Ele confessou ainda às autoridades policiais que é usuário de maconha há cerca de 10 anos.

Outras duas funcionárias de Jorge das Flores deram depoimentos na Delegacia. Uma delas tinha apenas 3 dias que havia sido contratada e outra cerca de 3 meses quando iniciou a trabalhar no local. Elas relataram o episódio ao delegado e afirmaram que foram responsáveis por avisar a Polícia Militar sobre o assalto na loja.

Juliano passou pela audiência de custódia neste domingo, 6, e o juiz plantonista, Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, converteu a prisão em flagrante em preventiva. O acusado foi encaminhado ao Presídio Dr. Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco.

Atualmente, Jorge era casado com uma jovem de 21 anos, com quem tinha relacionamento a pouco mais de 2 anos e meio, e tinha três filhos do primeiro casamento. Nascido no Rio de Janeiro, o empresário atuava no Acre há cerca de 30 anos no ramo da floricultura, sendo reconhecido até mesmo fora do Estado.