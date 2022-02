Governo adia anúncio do reajuste a servidores públicos pela terceira vez no Acre

Pela terceira vez, o governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu adiar o anúncio do reajuste para todos os servidores públicos, previsto para esta segunda-feira, 7.

Ao ac24horas, fontes do Palácio Rio Branco relataram que após Gladson testar positivo pela segunda vez para Covid-19, o anúncio do tão aguardado aumento salarial precisou ser adiado. A recuperação do chefe do executivo pode demorar até uma semana.

O chefe do Palácio Rio Branco já havia confirmado que deveria conceder o reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica, conforme anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Caso conceda o reajuste de 33,24%, o piso da categoria deverá subir dos atuais R$ 2.886 para prováveis R$ 3.800. O provável aumento concedido aos professores contraria recomendação do Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes, que havia sugerido um reajuste bem menor, de 7,5%.