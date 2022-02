Acre pode aumentar leitos em duas cidades pela elevação dos casos de Covid-19

Em meio a solenidade de apresentação das ações do mandato, na manhã desta segunda-feira, 7, a senadora Mailza Gomes (Progressistas) conversou com a reportagem do ac24horas sobre a construção da sua candidatura à reeleição ao Senado da República.

Além da apresentação das ações do mandatos, a reunião contou com a presença de cerca de 200 líderes evangélicos que reforçaram seus apoios à candidatura de Gomes e colocam uma pressão no governo em prol do apoio a candidatura de Mailza. Dentre as denominações evangélicas estavam: o líder da Igreja Assembleia de Deus, pastor Luiz Gonzaga, Pastor Eldo Gama, a apóstola Deise Costa, presidente da Igreja Renovada, apóstolo Alexandre, da Igreja Nova Aliança, pastor Marquinhos Bombeiro, da Igreja Batista Vida, e o pastor Rogério, da Assembleia de Deus de Feijó.

Sobre a candidatura majoritária, Mailza destacou que acredita que sua decisão não fará o grupo do governador Gladson Cameli perder a única vaga ao senado, haja vista, que cinco aliados do Palácio Rio Branco já anunciaram suas pré-candidaturas. “Eu tenho legitimidade para minha candidatura, estou no cargo, tenho um partido consolidado, tenho apoiadores, prefeitos do interior, na capital, o próprio governador que é do meu partido, eu sempre disse que não serei problema e uma candidata a qualquer custo. Eu estou pronta para uma reeleição”, declarou.

Além disso, a parlamentar contou ainda que a candidatura puro sangue do Progressistas não deverá afastar os principais aliados da base governista. “Não deveria, nós já tivemos várias vezes formação de chapa pura, então eu acho que é o diálogo, conversar e se entender. É um grupo que nós elegemos juntos em 2018. Há espaço para todo mundo, o que não pode é deixar o projeto parar”, ressaltou.

Por fim, a senadora garantiu que conta com apoio de todas as lideranças partidárias do Progressistas, no entanto, não deixou claro se contará com as bênçãos do governador Gladson Cameli. “Temos 3 deputados estaduais, temos 5 prefeitos, 2 vice-prefeitos e 38 vereadores. São essas bases que como partido nos dão segurança, além das demais lideranças que são o povo”, comentou.

Ao fim da agenda, dezenas de pastores resolveram realizar uma oração em prol da pré-candidatura de Mailza Gomes.