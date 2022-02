Vídeos mostram cenas de pancadaria em festas noturnas de Xapuri no fim de semana

Numa ação solidária realizada em Feijó, município localizado a 350 quilômetros da capital, homens e mulheres das policiais Militar e Civil, visitaram o bairro da Conquista, um dos mais carentes da cidade, onde passaram grande parte do sábado mantendo contato direto com a comunidade.

Durante a ação, que teve como um dos organizadores o delegado Railson Ferreira, foram distribuídos 160 sacolões para as famílias carentes, além da divulgação das ações do Núcleo de Segurança Comunitária e Pacificação Social (Pacificar), com palestras sobre mediação de conflitos, trabalhos investigativos desenvolvidos na defesa da população.

“Nossa ação, realizada em conjunto com a Polícia Militar, teve como objetivo principal aproximar as forças de segurança da população feijoense, numa demonstração que as policiais são o braço forte do estado na manutenção da segurança pública. Precisamos desmistificar a imagem da polícia”, disse o delegado Railson Ferreira.

“Em que pese a imagem da truculência, somos aliados da população. Estamos inteiramente à disposição da população, sobretudo aos carentes que precisam do trabalho da segurança pública”, concluiu o titular da Delegacia de Feijó, que ainda agradeceu à Associação de Comerciantes do município, que contribuiu para o sucesso do evento.