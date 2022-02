Bocalom cobra e Sindicol entrega sacolões e regulariza pagamento de diárias de Trabalhadores

O prefeito Tião Bocalom participou do ato de entrega de sacolões na garagem da concessionária São Judas Tadeu, que está sob intervenção do município, onde conversou com os trabalhadores e exigiu do Sindicol a imediata regularização do repasse dos alimentos a todos na manhã deste sábado, 5. O gestor também recebeu garantias que todas as diárias combinadas com os motoristas estão sendo pagas integralmente, sem atrasos.

Bocalom prometeu fiscalização rígida do Município, junto às empresas prestadoras do serviço na capital para garantir o cumprimento dos demais direitos dos trabalhadores e disse que este é um novo momento. “Um novo ciclo no qual, a prefeitura, por meio da RBTrans, está adotando todas as medidas cabíveis para garantir transporte de qualidade à população rio-branquense e proteção aos direitos dos trabalhadores, que, em sua visão, são verdadeiros heróis”, frisou.

“Nossa equipe está tomando todos os cuidados para que os direitos trabalhistas dessas pessoas sejam atendidos e respeitados. A questão do sacolão há dois anos, eles, estavam recebendo de forma inconstante e incompletos. Vim aqui para prestigiar esses trabalhadores e toda a equipe que se empenhou. Durante o tempo que a Prefeitura estiver cuidando do sistema, através da RBTrans, nós vamos fazer justiça aqueles que foram injustiçados durante tanto tempo”, disse Bocalom, prometendo ser linha dura contra o sistema.

Interventor do Sindicol nomeado pela prefeitura, Randerson da Silva Braña, lembrou que o ato de entrega dos sacolões se trata de um direito adquirido pelos trabalhadores, que precisa ser respeitado. “O que está acontecendo aqui, hoje, é algo que deveria acontecer todos os meses regularmente porque isso é um direito do trabalhador. Receber a cesta básica é um desses direitos que vinha sendo negligenciado. Estamos corrigindo”, disse.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (Sinttipac), Francisco Marinho, ressaltou que todas as medidas que estão sendo adotadas durante o período de intervenção do Município, priorizam a coletividade, com foco na proteção aos trabalhadores. “Tudo que o prefeito falou hoje aqui sobre os direitos dos trabalhadores como cesta básica, por exemplo, a gente está vendo que as coisas estão melhorando. Tem toda uma equipe trabalhando para avançar com as melhorias e, isso, passa a ser uma luta de todos”, pontuou Marinho.

“Na minha casa esse sacolão dá para o mês todo, só preciso completar o pó de café”, comemorou o motorista Raimundo Damião.

“Nosso pagamento está ocorrendo de forma antecipada com diárias pagas todos os dias. O sacolão veio para ajudar, tudo vai dar certo”, disse o também motorista Edson Alves.