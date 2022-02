Tentativas de fraudes em compras pela internet crescem 44% no Acre

Divulgado nesta primeira semana de fevereiro pela consultoria Konduto, o Raio-X da Fraude 2021 sugere que os acreanos ainda não estão atentos aos golpes nas compras pela internet, que cresceram 44% entre 2020 e 2021, saindo de 0,09% das transações comerciais efetuadas para 0,13%.

E os fraudadores têm usado mais o celular para consumar o golpe. “Preste bem atenção a isso: a fraude via mobile já deixou de ser tendência e se figura, ano após ano, como uma realidade. Vamos aos números? Desde 2020 os ataques feitos pelo celular já representam a maioria dos golpes que atingem o e-commerce brasileiro. Porém, em 2021 o número foi ainda maior, chegando a 70,61%”, informa a Konduto citando o cenário nacional.

Isso reflete que, assim como os consumidores, os fraudadores também preferem usar o celular ao invés do computador. Então, não é só a sua estratégia de vendas que precisa priorizar o mobile, mas também as suas táticas de combate à fraude.

A Konduto tem observado que desde o Raio-X da Fraude de 2019 o volume de transações e também de tentativas de fraudes é menor aos sábados e domingos. Antes, as tentativas de fraudes ainda tinham alguma força aos finais de semana, mas nos últimos 3 anos tem se mantido entre 9,5% a 12%. Aqui é importante perceber que o comportamento de quem frauda é similar ao de quem compra.

Ou seja, os dias com maior volume de vendas e também de fraudes é de segunda a sexta-feira.

Seguindo um clima de ostentação em plena pandemia, os fraudadores capricharam no ticket médio dos golpes, chegando a R$321,77 na média anual. Por outro lado, os clientes se preocuparam em garantir o bom e básico PF (prato feito), com um ticket médio de R$112,66. Ou seja, as pessoas fraudadoras gastam 2,8 vezes mais do que um cliente comum. Por isso, nem sempre aquela venda grande é exatamente uma boa venda.