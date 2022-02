Sesacre não vem fornecendo medicamento a paciente há meses

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) reabriu edital informando que a Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores Administrativos e Comissões (SEAPO) está com inscrições abertas aos advogados(as) interessados(as) em compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), como membro(a) substituto(a) da classe de advogado(a). O período é de um biênio, no mínimo.

No edital, publicado na edição desta sexta-feira, 4, do Diário da Justiça Eletrônico, informa ainda que os advogados(as) interessados(a) devem estar no exercício da advocacia e possuir dez anos, consecutivos ou não, de prática profissional.

É necessário preencher, datar e assinar o modelo do formulário constante do Anexo, da Resolução TSE nº 23.517, de 4 de abril de 2017, e apresentar a documentação indicada na referida legislação, via “peticionamento intermediário” eletrônico, no sistema SAJ\SG.

A SEAPO estará recebendo as inscrições pelo prazo de quinze dias, a contar de hoje.