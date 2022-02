Jorge das Flores morre no Pronto-Socorro após ser baleado em assalto

O empresário Jorge de Souza Batista, de 65 anos, mais conhecido como Jorge das Flores, morreu na noite deste sábado, 5, no Pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada na unidade hospitalar nesta tarde após ser baleado no peito e no pescoço durante uma tentativa de assalto a sua Floricultura, localizada na rua Alvorada, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Jorge, que era dono da mais tradicional floricultura do Acre, sendo reconhecido até mesmo fora do Estado, chegou a passar por um procedimento cirúrgico de emergência. Ele ainda ficou estabilizado por cerca de uma hora, mas não resistiu e veio a óbito. Ainda não se sabe aonde será o velório e o enterro do empresário.

No PS da capital o sentimento é de consternação, já que funcionários e familiares receberam a informação do óbito.

Segundo informações da Polícia, Jorge estava na sua empresa com seus funcionários, quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta. Um dos bandidos identificado como Juliano Salvador Leitão, de 27 anos, desceu da moto e com uma pistola calibre 380, adentrou na floricultura e anunciou o assalto. O empresário jogou a sua carteira no chão e em seguida o bandido efetuou dois tiros que atingiram o proprietário.

Após ouvir os disparos da arma de fogo, o criminoso que estava na moto esperando o seu comparsa fugiu do local abandonando o seu parceiro. Já o assaltante Juliano fugiu do local correndo pela Avenida Antônio da Rocha Viana.

Os próprios funcionários da empresa colocaram Jorge em um veículo e seguiram até ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O proprietário da floricultura deu entrada no hospital em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar foi acionada e durante patrulhamento na região conseguiu prender o assaltante Juliano nas proximidades de um posto de combustível, na Avenida Getúlio Vargas, enquanto tentava pegar um mototáxi. O criminoso foi preso com a arma de fogo usada no crime.

O bandido foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. A Polícia não conseguiu prender o outro assaltante que fugiu na motocicleta. A floricultura foi isolada pelos Policiais Militares para os trabalhos do Perito em criminalística.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).