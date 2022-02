Into está com todos os leitos de UTI lotados

Os 10 leitos de UTI do Into estão todos ocupados na manhã deste sábado, 5. O aumento da procura se deve ao aumento dos casos de Covid-19 provocados pela terceira onda da pandemia no Acre.

Apesar da situação preocupante, o diretor administrativo da unidade de saúde, Anderson Rola, afirma que a unidade de saúde está pronta para abrir novos leitos, caso seja necessário. O Into, no auge da pandemia, chegou a ter 50 leitos de UTI. Após a diminuição dos casos, 40 foram desativados, mas estão prontos para serem instalados, de acordo com o gestor. “O governo está pronto para abrir novos leitos. No momento que tivermos a determinação da regulação, novas vagas serão abertas para atender à todos que precisarem de atendimento de UTI”, explicou.

Já em relação aos leitos de enfermaria a situação é tranquila. Dos 100 leitos, apenas 30 estão ocupados, ou seja apenas 30% da capacidade de atendimento está comprometida.