Fechado no inicio da pandemia, Restaurante Popular será reaberto

Alguns dias atrás, o ac24horas mostrou a situação dos comerciantes do 1º e 2º pisos do Aquiri Shopping que reclamam da falta de clientes. Alguns já fecharam seus espaços por não conseguirem vender. Outra reclamação dos comerciantes é em relação às taxas que deveriam começar a ser pagas neste mês de janeiro.

Após a reportagem, a direção do Aquiri Shopping garantiu que as reivindicações dos comerciantes serão analisadas. Na última quinta-feira, 3, o prefeito Tião Bocalom se reuniu com representantes da categoria.

A prefeitura decidiu isentar os comerciantes das taxas pelos próximos três meses, além de uma revisão na taxa e no modelo que estabelece os valores que podem chegar a R$ 400 reais.

“Só temos a agradecer ao trabalho de vocês. Depois que denunciamos, tivemos a garantia de que não vamos pagar a taxa e nos garantiram que vão buscar alternativas para atrair público aqui para o shopping”, afirma um dos comerciantes que prefere não se identificar.

A intenção da prefeitura é passar a administração do Aquiri Shopping para a iniciativa privada. Uma primeira licitação já foi feita, mas não houve interessados. Uma nova licitação deve acontecer no início do próximo mês.