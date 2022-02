Estado do Acre registra 13 mortos por choque elétrico em 2021

Desde a última terça-feira, 2, a Universidade Federal do Acre (Ufac), disponibiliza aos seus estudantes um site para cadastro do passaporte vacinal. A instituição de ensino superior decidiu pela obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19 para o acesso ao ambiente universitário e às atividades acadêmicas presenciais na Ufac.

A obrigatoriedade de apresentação do passaporte vacinal foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) em 16 de dezembro de 2021, por meio da resolução n.º 65/2021, que exige o esquema vacinal completo, ou seja, as duas doses mais a dose de reforço. Nos casos de vacinação incompleta, o discente terá 30 dias após o início do período letivo presencial para regularizar sua situação vacinal.

Os documentos que comprovam a vacinação podem ser a carteira de vacinação digitalizada ou um PDF do comprovante de vacinação do aplicativo Conecte SUS. Segundo a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, a criação do sistema foi motivada a partir do constante diálogo entre a Prograd e os coordenadores de cursos, juntamente com o NTI.

“Neste momento encerramos o primeiro semestre de 2021 e vamos iniciar, em 10 de fevereiro, o período letivo complementar de apenas 30 dias. Algumas disciplinas serão ofertadas no formato híbrido, ou seja, algumas atividades serão desenvolvidas de forma presencial na universidade”, disse Ednaceli. “Considerando que o aluno terá que frequentar o ambiente universitário para desenvolver essas atividades acadêmicas, é necessário que ele comprove que completou o esquema vacinal”.

Os estudantes com contraindicação da vacina contra a covid-19 também terão que comprovar sua situação, mediante apresentação de atestado médico. Caberá à coordenação do curso acessar o sistema de passaporte vacinal, no ato da matrícula curricular, deferir ou não o acesso dos estudantes ao ambiente universitário e às atividades acadêmicas presenciais na universidade.

Para se cadastrar, o estudante pode clicar aqui e será direcionado ao site para cadastro do passaporte vacinal.