Saúde prorroga prazo para prefeituras evitarem perder repasses para atenção básica

O assaltante Alexandre Oliveira Pismel, de 28 anos, foi ferido com um tiro na noite desta quinta-feira, 3, após invadir juntamente com outros criminosos uma residência numa chácara e na fuga trocar tiros com a Polícia Militar no ramal da Piçarreira, no bairro Distrito Industrial, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, repassadas a reportagem do ac24horas, três bandidos armados invadiram a chácara, adentraram na casa e fizeram a família refém por horas, vindo a torturar as vítimas, atrás de uma suposta caminhonete da família.

Os criminosos a todo momento ameaçavam as vítimas de morte e depois de horas pegaram vários objetos da casa e colocaram no veículo modelo Tracker, de cor branca, e fugiram do local.

Um morador da região, ao perceber que estava ocorrendo um roubo na casa de seu vizinho, acionou a Polícia Militar. Uma guarnição rapidamente se deslocou até a região e no trajeto avistou o veículo roubado. Foi dada ordem de parada, os criminosos desceram do carro efetuando vários tiros contra a guarnição Policial que reagiu e feriu o assaltante Alexandre com um tiro. Os outros bandidos conseguiram fugir por uma área de mata.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pelos Policiais Militares, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o assaltante ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo o médico do SAMU, o projétil atingiu as costas de Alexandre, passou pela medula e se alojou no pulmão. O assaltante corre o risco de ficar paraplégico.

A área foi isolada pelos policiais militares para os trabalhos do perito em criminalística. O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).