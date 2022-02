Projeto de escritora baiana doa livro para crianças a cada publicação vendida

Da inquietude de quem não tinha livros na infância, nasceu o projeto Um livro para chamar de Meu. “Para cada livro comprado outro será doado para uma criança que não tem acesso à leitura”, resume a escritora e idealizadora da iniciativa, Márcia Mendes, que tem como meta entregar este ano mil livros gratuitamente. A ajuda pode ser feita adquirindo um exemplar, por este link. O Histórias de Lá e de Cá, escrito por Márcia e primeiro livro do projeto.

Além de fazer doações literárias, o projeto tem contação de histórias, prosa com a autora nas escolas, em feiras literárias e lives, mediação de leitura para a infância com professoras a partir de obras produzidas por diferentes autoras e autores e ciranda literária com mulheres. “Estamos tecendo novas histórias com literatura e muito amor”, celebra a autora.

“Eu gostei muito do livro e mais ainda de saber que eu também posso fazer minhas histórias”, elogiou Davi Fernando Santos, de 6 anos, um dos estudantes que ganhou o livro através do projeto. A mãe de Davi também reconhece o grande valor da iniciativa. “Entramos em contato com o imaginário e fantasia da escritora e podemos criar algo novo e significativo para cada um de nós. Nossos pensamentos voaram, os olhos brilharam. O livro nos remeteu a trocas felizes e nos lembrou que é possível, não importa a idade, fazer novas descobertas, com muito encantamento. Ler é uma grande aventura”, comenta a pedagoga Andréa Santos.

Sonho além do papel

Natural de Catu, cidade baiana, Márcia Mendes foi criada em São Sebastião do Passé, também no estado da Bahia, em um ambiente de pouco acesso à leitura. Cresceu sem ter um único livro em casa, ainda assim conseguiu romper barreiras e se formou em Letras com especialização em Estudos Linguísticos e Literários e Mestre em Ensino pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). “Meu contato com a literatura era restrito à escola. Quando tive meu primeiro livro foi tudo para mim”, relembra. Em sua bibliografia, há outras publicações, também para o público infantil, como Dandara, cadê você?, Quem é Amora?, E o cravo brigou com a Rosa e A Gata que não era Xadrez.

Foi exatamente a falta de acesso a livros em casa que alimentou o desejo pela leitura e abriu portas para o sonho de escrever histórias. “É maravilhoso tecer literatura, interagir com as crianças, acolher sorrisos, abraçar perguntas cheias de curiosidades”, define a escritora.

Desde 2017, quando acompanhava como formadora de turmas do ciclo de alfabetização em várias escolas pela Bahia, percebia o desejo de alguns alunos de levarem o livro para casa. Foi assim que a iniciativa nasceu. E vem crescendo aos pouquinhos com uma dose exagerada de afeto.

De lá para cá, Márcia vem mobilizando amigos, educadores, outros escritores e editoras que também queiram contribuir para ampliar o acesso à leitura através do projeto. Com as doações, outras crianças podem ter um livro para chamar de seu.

Os exemplares doados são todos novos. “Eles são entregues com aquele cheirinho que quem aprecia uma boa leitura tanto conhece… exatamente para despertar esse gosto nos novos leitores. Em cada livro que entrego, vejo a alegria no rosto das crianças. Elas abraçam o livro, cheiram, fazem bom uso. Estamos semeando leitura”, comemora a escritora.

Histórias de Lá e de Cá

Com ilustrações de Daniel Dias, Histórias de Lá e de Cá aborda vivência de duas meninas sobre um livro guardado em suas memórias.

É um conto de encantamento de um tempo em que gente e bichos conversavam, brincavam, recitavam poesia. “É uma narrativa brincante e deliciosa. As ilustrações de Daniel Dias são saborosas, cheias de cores, de vida”, comenta Mendes.

Uma vida que rompe com padrões. Os traços parecem sair do papel para passear e dar mais movimento ao texto. “Para favorecer a interação com as crianças, algumas ilustrações estão sem cor. É um convite para que os pequenos leitores pintem do seu próprio jeito, com as cores da imaginação”.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil