Candidatos ao Senado: A caneta de Gladson está carregada de tinta

Com exceção da deputada federal Jéssica Sales (MDB) e Márcia Bittar (sem partido), os demais candidatos ao Senado pela base do governo precisam pensar duas vezes antes de romper com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS). É que os demais pretendentes como Vanda Milani (PROS), Alan Rick (DEM) e a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) têm generosos espaços na máquina governamental controlada por Gladson.

Quando se trata de cargos, Gladson Cameli sabe usar a caneta como nenhum outro governante. Basta lembrar que ele mandou exonerar de uma tacada só mais de 300 cargos comissionados de sua base de deputados na Assembleia Legislativa quando se rebelaram contra ele no primeiro ano de governo. O senador Petecão (PSD), o vice-governador Rocha (PSL) e a deputada federal Mara Rocha (PL) conhecem o peso da tinta da caneta de Cameli.

Portanto, os pré-candidatos ao Senado que desejam fazer carreira solo ou apoiar outro candidato ao governo que não seja a reeleição de Gladson, sabem que seus afilhados e apaniguados políticos levarão um pé na região glútea sem dó e nem piedade. É assim que funciona a política. Não se enganem com Gladson, de besta só o olhar.

. Não interpretem a visita que o governador Gladson fez a prefeitura de Brasiléia como um gesto de fraqueza.

. Ele é sobrinho do ex-governador Orleir Cameli.

. Quem está em franca campanha para chegar à Câmara Federal é o coronel Ulisses.

. Realiza visitas, principalmente aos finais de semana, ao interior, articulando núcleos de apoio nos municípios.

. Sua sigla é PSL.

. Não duvidem que a candidatura ao Senado da deputada federal Jéssica Sales ao Senado é inegociável…

. Não foi o MDB que disse, foi o pai, o ex-prefeito e ex-deputado Vagner Sales.

. O ex-deputado Tarcísio Pinheiro será candidato a deputado estadual mais uma vez.

. Fez bons mandatos!

. A campanha presidencial deste ano vai ser marcada pela baixaria!

. A tampa do esgoto da Petrobras foi aberta.

. Sérgio Moro bate no Bolsonaro e no Lula ao mesmo tempo, mas se esquiva do Ciro Gomes.

. O João Dória é aquela pasmaceira!

. Querem empurrar o Marcus Alexandre para disputar o governo novamente!

. Ao que parece, não é o momento!

. Se Jorge Viana disputar o governo, o ex-prefeito Angelim pode ser o candidato ao Senado.

. Em 2014 era o melhor nome que o PT tinha para o Senado, mas o cavalo passou selado com o PC do B montado nele.

. Não quer vacinar, não vacina, mas também não enche o saco!

. Bom dia!