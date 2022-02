PS do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul é reaberto

Devido ao aumento dos casos de Covid-19 no município, o Pronto-Socorro do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul foi reaberto nesta quarta-feira, 3 pela Sesacre e Anssau, instituição que administra a unidade hospitalar. Desde o dia 28 de novembro do ano passado, quando o PS Covid foi desativado, os pacientes com a doença e demais síndromes gripais eram atendidos no Pronto Socorro do Hospital do Juruá, junto com outros doentes.

A médica Riane Santos, vice diretora do Hospital do Juruá, cita que o PS Covid volta a funcionar 24 horas. “Aqui volta a funcionar 24 horas e é para os casos de urgência e emergência, quando o paciente está descompensado tem dificuldade para respirar, que precisar ser monitorado e entubado”, cita.

Segundo a médica infectologista Suiane Negreiros, o atendimento à pacientes com e sem Covid-19 no mesmo ambiente, dentro do PS geral, gerou transmissão cruzada dentro do ambiente hospitalar afetando os pacientes e os servidores.

“Houve essa transmissão cruzada no Pronto-Socorro geral mesmo com todos os cuidados tomados. Por isso essa separação dos ambientes é muito importante”, explicou a médica infectologista.

Ela faz um alerta para a população de Cruzeiro do Sul quanto à necessidade da vacinação contra a Covid-19 e demais medidas de proteção. ” Essa variante tem menor comprometimento para os pacientes apesar da maior transmissibilidade. Mas os que estão internadas são pessoas sem vacinação e com comorbidade. As pessoas devem se vacinar, usar máscaras e adotar o distanciamento “, alerta ela.