Grupo armado em ônibus é preso pela Polícia Militar na BR-364

Em meio a rumores de que o governador Gladson Cameli (Progressistas) estaria sendo deixado de escanteio para a agenda que o presidente Jair Bolsonaro fará em Rondônia nesta quinta-feira, 3, o ac24horas recebeu a informação de que o boato não procede. Inclusive Cameli deixará a agenda ao lado de Bolsonaro.

Foi revelado que Gladson sairá de Rondônia com destino a Brasília no mesmo avião que levará o presidente da República.

Em Brasília, o governador do Acre seguirá com agendas que já vinha cumprindo nas últimas semanas.

Antes disso, Cameli participará de um encontro com o presidente e o governador de Rondônia, Marcos Rocha, além do presidente do Peru, Pedro Castillo. O encontro será realizado no Palácio Rio Madeira, sede do governo rondoniense, em Porto Velho, a partir das 11h no fuso acreano.

Na pauta da reunião, o estreitamento das relações comerciais entre os dois países, em que a participação do Acre será fundamental na exportação de produtos como carne suína e aves.

Entre as expectativas do governo do Acre, está também a construção do anel viário de Brasileia, que é a concretização da integração comercial com o país andino, iniciada em maio passado, com a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, no Distrito do Abunã (RO).