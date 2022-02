Alan Rick participa de encontro entre presidentes do Brasil e Peru

O mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que o preço do etanol comercializado na Região Norte alcançou o mais alto patamar do território nacional em janeiro. Com recuo de 0,16% em relação ao mês anterior, o combustível foi encontrado a R$ 6,080 nas bombas de abastecimento. O diesel comum e o diesel S-10 da região também apresentaram as maiores médias do País, comercializados a R$ 5,999 e R$ 6,051, respectivamente.

No recorte por Estado, o diesel com as maiores médias foi encontrado nos postos acreanos, a R$ 6,393 (comum) e R$ 6,346 o (S-10). Em contrapartida, no Tocantins, os dois tipos foram comercializados com o menor preço médio, a R$ 5,694 e R$ 5,685 respectivamente. Com 4,56% de acréscimo no preço, o Amazonas teve a maior alta para o diesel comum; e com 3,65% Roraima registrou o maior aumento da região para o S-10.

No balanço regional, o litro mais caro do etanol foi comercializado no Pará, a R$ 6,608. No Amazonas, o cenário inverso foi registrado e o combustível apresentou o menor preço médio da região, a R$ 5,354. Roraima foi o único entre os sete Estados a registar recuo na média do etanol. Quando comparado ao mês anterior, o combustível ficou 4,22% mais barato em janeiro e passou de R$ 6,400 para R$ 6,130.

As bombas paraenses também registraram as maiores médias para a gasolina, que foi comercializada a R$ 7,142 nos postos de abastecimento. Já o Amapá comercializou o combustível mais barato da região, a R$ 6,385. “O Norte assumiu o posto que, em dezembro, era do Sul e fecha o mês com o etanol mais caro do País. A gasolina é o combustível mais vantajoso para o bolso dos motoristas que abastecem em todos os Estados do Norte, com ressalva apenas para o Amapá, que não teve indicação na análise”, aponta Douglas Pina, head de Mercado Urbano da Edenred.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.