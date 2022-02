MEC ofertará 221,7 mil vagas na nova edição do Sisu, com inscrições a partir do dia 15

Os onze parlamentares do estado do Acre com representatividade no Congresso Nacional retomam as atividades políticas nesta quarta-feira, dia 2, após período de recesso. Uma sessão solene no plenário da Câmara dará início ao ano legislativo no Congresso Nacional. A cerimônia será semipresencial, com a participação de deputados e senadores presencialmente ou por videoconferência.

Retornam aos trabalhos a senadora Mailza Gomes (PP), o senador Marcio Bittar (PSL) e o também senador Sérgio Petecão (PSD). Representando a Câmara, voltam a atuar no Congresso os deputados federais do estado: Alan Rick (DEM), Flaviano Melo (MDB), Perpétua Almeida (PC do B), Jesus Sérgio (PDT), Manuel Marcus (PRB), Mara Rocha (PSDB), Jéssica Sales (MDB) e Vanda Milani (Solidariedade).

A sessão começará com a leitura da mensagem presidencial. Nela, Jair Bolsonaro deve fazer um balanço de seu mandato, das ações adotadas durante a pandemia e indicar as prioridades do governo federal para este ano.

Na Câmara, por causa do avanço da variante Ômicron do novo coronavírus no país, os trabalhos ocorrerão de forma remota pelo menos até o carnaval. No Senado, que tem número bem menor de parlamentares, o formato será semipresencial e reavaliado pelo presidente da Casa quando necessário.

Com informações da Agência Brasil