Graduação de Processos Gerenciais possibilita atuação do profissional em diferentes áreas 

Os novos modelos de negócios nas indústrias, no comércio e nos serviços – pautados, principalmente, pela relação entre diferentes setores – têm cada vez mais exigido profissionais com perfis flexíveis, que apresentam uma visão sistêmica das organizações e são aptos a trabalhar em diversas funções. Nesse contexto, uma formação que possua o mesmo direcionamento é essencial para alcançar o destaque profissional.

Entre as diferentes opções está a graduação Tecnológica em Processos Gerenciais, uma formação importante, voltada para as necessidades do mercado de trabalho e que explora diversos conhecimentos de outras áreas como Administração, Logística e Finanças. Classificado como “tecnológico”, o curso pode ser feito em menos tempo – na maioria das instituições, é possível concluir em até dois anos, seja na modalidade EAD ou presencial. Os valores das mensalidades variam e programas como o Educa Mais Brasil oferecem bolsas de estudo com até 70% de desconto durante todo o curso.

Clique aqui e conheça as diferenças dos cursos tecnológicos

“O curso torna-se uma boa opção para quem está buscando uma formação superior de curta duração, mas ampla que aborda diversas áreas. Além disso, também atende a quem desejar abrir e gerir o próprio negócio e, até mesmo, atuar na consultoria a novos empreendedores”, explica Alessandro Rosini, coordenador da graduação na Faculdade Anhanguera.

Rosini completa dizendo que há um leque de oportunidades para esse profissional atuar em diferentes frentes de trabalho. “É possível trabalhar em diversos setores como de Marketing, de Administração, de Logística, de Contabilidade, de Recursos Humanos, entre outros. O graduado pode ocupar cargos para planejar estratégias, processos, orçamentos, cronogramas, concorrências e contratações”, conclui.

Confira cinco campos de atuação que dão oportunidade ao formando em Processos Gerenciais a desenvolver habilidades para que sejam capazes de colaborar para o crescimento de empresas de todo o tipo.

Recursos Humanos

Uma possibilidade de carreira para o profissional de processos gerenciais é no setor de Recursos Humanos. Durante curso, o estudante tem contato com disciplinas desse departamento, o que faz com que conheça sobre Processos Gerenciais, tendo a formação necessária para coordenar um time de RH, bem como implementar políticas internas e prestar treinamentos aos colaboradores.

Gerenciamento de Projetos

O profissional elabora projetos de muitos tipos para melhoria do funcionamento de uma empresa. É o responsável por determinar o que será feito e como, além de gerenciar as equipes para ter o melhor resultado. Um dos mercados que contratam são as áreas de logística e de Mercadologia, nos quais é necessário auxiliar na elaboração de produtos e ofertas juntamente com outros funcionários, visando o bom atendimento e resultados.

Contabilidade

No decorrer da graduação tecnológica, são estudadas matérias sobre Finanças e Contabilidade. Por conta disso, o profissional formado pode atuar como auxiliar no departamento contábil das empresas, realizando processos administrativos e contábeis de empresas de vários portes.

Logística

A Logística é uma das áreas que mais precisa de formandos em Processos Gerenciais, pois se trata de um setor complexo e que deve ser muito bem gerenciado e orquestrado, e é aí que entra esse profissional. Nessa área, ele é responsável pela organização e processos de armazenamento, entrega, recebimento, compra de novos produtos, contatos com fornecedores, entre outras funções.

Marketing

Uma das áreas de mais ascensão, o universitário interessado também recebe em sua formação o conhecimento dos princípios básicos do Marketing. Dessa forma, é possível trabalhar ao lado de publicitários, relações-públicas e outros especialistas que atuam na área, exercendo funções auxiliares. Nesse ramo, ele pode participar na realização de campanhas de produtos e marcas, e na comunicação interna de organizações.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil