Em meio a alta da Covid, Acre suspende análise de exames por falta de reagente no Lacen

Sem insumos para realizar a análise dos testes de Covid-19, o Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen), que concentra os exames referentes à doença no estado, teve de suspender o procedimento devido a falta de reagente. O Lacen atende demandas da Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre).

Desde essa terça-feira, dia 1° de fevereiro, as amostras de swabs recebidas pelo laboratório para realização do exame de RT-PCR para Covid-19 terão o processamento adiado por falta de reagente para realização. Com isso, haverá atraso na liberação dos resultados.

Agora, o laboratório aguarda mais material, que deverá chegar enviado pelo Ministério da Saúde e, assim, retomar os testes. Até o momento, não há data exata para o recebimento desses materiais que foram pedidos com urgência ao governo federal.

Segundo a unidade, as análises serão retomadas normalmente assim que os materiais chegarem. O boletim epidemiológico divulgado pela Sesacre nessa terça-feira informou que o estado possuía até então cerca de 427 exames de RT-PCR à espera de análise no Lacen.