Cerca de 150 servidores demitidos do Depasa ficarão sem rescisão de 13° e férias no Acre

Os cerca de 150 servidores temporários que foram demitidos do Departamento de Água e Saneamento do Acre (Depasa) em janeiro, após a prefeitura assumir o sistema de água e esgoto na capital acreana, alegam terem sofrido um verdadeiro “banho de água fria”. É que após a demissão eles aguardavam o recebimento da rescisão com o pagamento de 13º salário e férias acumuladas.

O tão esperado dinheiro não vai sair. O Depasa se baseia na decisão do Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu em recurso extraordinário que servidores temporários não têm direito ao recebimento de férias e 13º salário.

Procurado, o Depasa informou apenas que por conta da decisão do STF fica impedido de realizar o pagamento das rescisões.

Para os servidores que trabalham por anos no serviço de água e saneamento em Rio Branco, fica a revolta por não receber um dinheiro que era aguardado pelos profissionais desempregados.

“Isso é muito injusto, trabalhamos por muitos anos prestando serviço para o Depasa aqui em Rio Branco. Mandam a gente embora e agora não vamos receber nada? Em toda a pandemia nós não paramos em nenhum momento. Enquanto nossas famílias ficavam em casa em isolamento social, a gente tava na rua trabalhando para não faltar água tratada e esgoto. Pegamos Covid, até colega nossos morreram e agora a gente ser mandado embora desse jeito ´é muita falta de consideração”, reclama um dos servidores demitidos que prefere não se identificar.