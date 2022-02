Acre diz ter reduzido mais de 27% o número de mortes no trânsito

O governo do Acre divulgou material nesta quarta-feira, 2, afirmando que diminuiu mais de 27% o número de mortes causadas por acidentes de trânsito. O dado foi divulgado pelo Setor de Estatística e Análise Criminal da Polícia Militar e leva em consideração todo o ano de 2021, em que foram registradas 45 mortes nas vias estaduais. No ano anterior, 62 pessoas morreram em acidentes de trânsito no perímetro estadual.

O levantamento mostra ainda que também os acidentes sem vítimas se reduziram. De acordo com a presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, os dados significam o compromisso do governo do Estado em proteger vidas no trânsito.

De acordo com estudo realizado em 2020 pelo Ministério da Infraestrutura (Minfra), a principal causa de acidentes de trânsito no Brasil está ligada à negligência dos motoristas: 53,7%. Desse percentual, 30,3% ocorrem por infrações das leis de trânsito. Em 2021, por exemplo, houve uma alta de 127% nos índices de embriaguez ao volante, se comparado com o ano anterior.

Segundo o Atlas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro – estatística da indústria automobilística alimentada com dados da Polícia Rodoviária Federal, com ênfase na análise de acidentes envolvendo caminhões e ônibus -, em 2020 as principais causas de acidentes foram: Falta de atenção; Desobediência à sinalização; Velocidade incompatível; Ingestão de álcool no volante; Defeito mecânico no veículo; Desobediência à distância de segurança; Dormir ao volante; Animais na pista; Ultrapassagem indevida e Defeito na via.

