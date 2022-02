Racha no PP: Gladson pode pousar no ninho tucano!

O governador Gladson Cameli, se quiser, poderá ir pousar no ninho tucano. O convite foi feito ainda no ano passado pela direção do PSDB no Acre. Porém, com a crise instalada no PROGRESSISTAS, que está dividido na reeleição de Gladson tendo o prefeito Tião Bocalom rachando o partido em favor da candidatura do senador Sérgio Petecão ao governo, o presidente tucano, Manoel Pedro Correia Neto, o Correinha, reforçou o convite para Gladson se se filie ao partido.

A crise se acentuou com a decisão do PROGRESSISTAS (em Brasília e no Acre) de não renunciar à candidatura à reeleição da senadora Mailza Gomes apoiada por Tião Bocalom e seu grupo político ligado ao senador Sérgio Petecão. Para agravar o quadro, Gladson não tem um voto no diretório regional que é comandado por Mailza e o deputado José Bestene.

A tensão deve aumentar ainda mais, já que além de Mailza Gomes, os demais pretendentes ao Senado ligados ao governo Márcia Bittar, Alan Rick, Vanda Milani e Jéssica Sales não renunciam à disputa nem aceitam discutir que o governador escolha um nome de sua preferência. Com isso os tucanos veem uma brecha para que Gladson se filie ao partido podendo disputar o cargo majoritário que ele bem quiser.

. Desde o início do lançamento de várias candidaturas ao Senado pela base do governo que se previa muita confusão pela frente.

. A articulação política não ajudou em nada para equacionar o problema e a tendência é o caldo engrossar ainda mais.

. Não tem autonomia para solucionar nada!

. Em alguns casos especiais o governador Gladson insiste em desagradar sua base política para ser bonzinho.

. Não é preciso ser bom, mas justo!

. É preciso compreender que a política de uma maneira geral é utilitarista.

. Não serve mais, joga fora!

. O PT anda focando muito no governo, mas encontra dificuldades de aceitação em função do desgaste de 20 anos no poder que ainda é grande.

. Porém, o legado deixado em realizações e obras no Acre também tem seu peso.

. Lula 44%; Bolsonaro 24%, a pergunta continua em aberta:

. Quem ressuscitou o Lula?

. Moro, o juiz, Lula, o condenado…vão disputar a presidência!

. Isto é, se Moro emplacar porque as mais otimistas análises a seu favor dão conta que a rural atolou na areia.

. Pense num trem ruim de desatolar!

. A terra está girando:

. Muitos que estão no topo da política este ano, depois das eleições estarão no andar de baixo.

. É assim com todo mundo!

. O poder político é como areia, escorre pelos dedos, ninguém controla.

. O próximo senador eleito no Acre ficará no mandato até 2030!

. Por nada!

. Bom dia!