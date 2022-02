Por conta da alta nos casos de Covid-19, governo determina todo o Acre no Nível de Atenção até o fim de fevereiro

O governador Gladson Cameli publicou na edição desta terça-feira, 1º, decreto que determina pela execução do Pacto Acre Sem Covid a imediata classificação do Nível de Risco de todas as regionais de saúde no Nível de Atenção (cor amarela).

A determinação ocorre pelo alto número de casos da doença provocados pela chegada da terceira onda da pandemia desde o último dia 11 de janeiro, data em que os casos voltaram a crescer no Acre.

No período da terceira onda, de acordo com os boletins da Secretaria Estadual de Saúde, o Acre teve 12.632 novos casos da doença, o que representa uma média de mais de 600 pessoas infectadas a cada 24 horas. O número de mortes também voltou a aumentar, sendo que 17 pessoas foram a óbito neste período.

O que funciona?

Na faixa de atenção amarela, restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e outros estabelecimentos similares podem abrir com 50% da capacidade, teatros, cinemas e apresentações culturais, também funcionam com 50% da capacidade.

Lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, podem continuar funcionando com todos os protocolos sanitários e aumentando a capacidade limitada de 50%, além de delivery e drive-thru.

Assim como para lojas de materiais de construção, empresas e obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos como olaria, cerâmicas, serraria, marcenarias e marmorarias.

Feiras livres, comércios de rua, ambulantes e outros também seguem abertos seguindo as orientações de segurança. Para hotéis, shoppings, salões de beleza e motéis a capacidade de funcionamento é também de 50%.