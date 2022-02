Laboratório comunica falta de testes e Unimed suspende exames de Covid-19 por toda a semana

Na manhã desta terça-feira, 1°, a Polícia Federal do Estado do Acre, com apoio da Delegacia de Polícia Federal em Caruaru/PE deflagrou a “Operação Ignotus”, visando combater a prática ilegal de saque de benefício previdenciário no município de Sena Madureira e no Estado do Amazonas.

De acordo com a PF, a investigação iniciou-se em fevereiro de 2020 e tinha o objetivo de coibir a conduta de um suspeito que, com uso de documentos falsos, tentou reativar o benefício previdenciário na cidade de Sena Madureira/AC, no entanto, o homem de identidade não revelada, não teve êxito na conclusão do crime.

Porém, em seguida, o investigado se deslocou até a Agência de Previdência Social em Itacoatiara/AM, onde conseguiu reativar o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, recebendo um valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), somente a título de valores atrasados.

Em meio às investigações, a polícia chegou a autoria do crime e na manhã de hoje, realizou o cumprimento de 2 (dois) mandados judiciais, um de prisão preventiva – do acusado de realizar a prática criminosa e um de busca e apreensão. O investigado responderá por dois crimes de estelionato majorado, art. 171, § 3º, do Código Penal, falsidade ideológica, art. 299, do Código Penal, uso de documento falso, art. 304, do Código Penal, atribuir falsa identidade, art. 307, do Código Penal, com penas que podem ultrapassar a 10 anos de reclusão.

O nome da operação (Ignotus), em tradução livre do latim para o português, significa “desconhecido”, uma vez que o investigado atribuiu a si identidade de pessoa falecida e não revelou sua verdadeira identidade.