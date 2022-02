Deputado Whendy Lima tem alta em São Paulo após mais de dois meses de internação

Após mais de dois meses internado por conta de complicações de uma cirurgia bariátrica realizada no Acre, no dia 20 de novembro do ano passado, o deputado estadual Whendy Lima (PSL), de 39 anos, teve alta na última segunda-feira (31) do hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, segundo foi informado pela família do parlamentar por meio de publicação em sua página no Instagram.

“Amigos, na data 31/01/2022, o nosso querido, amigo, pai, filho, deputado Whendy Lima, teve alta do hospital Oswaldo Cruz, ele segue se recuperando, em breve ele estará em solo acreano, para junto matar as saudades de amigos e parentes. Whendy agradece imensamente o carinho, o apoio e as orações de todos, juntos somos fortes. Deus está no controle sempre de tudo”, diz a publicação no Instagram.

No procedimento cirúrgico, o deputado sofreu um tromboembolismo pulmonar e foi transferido primeiramente para a Fundação Hospitalar, quatro dias depois, onde foi submetido a uma nova cirurgia para conter uma hemorragia. Com mais dois dias, ele foi para o hospital Santa Juliana, onde passou por nova cirurgia, dessa vez para controlar uma infecção pulmonar.

Com o agravamento do quadro clínico por conta da infecção pulmonar, Whendy Lima foi transferido do Acre para o hospital Oswaldo Cruz, na capital paulista, no dia 9 de dezembro. Depois de uma intensa luta pela vida em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele já