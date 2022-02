Consultas ao BC por valores a receber serão retomadas apenas em 14 de fevereiro

O jovem Lucas Wachholz Gois, de 20 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio em via pública na manhã desta terça-feira, dia 1°. O crime aconteceu na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Lucas saiu de casa para trabalhar e enquanto caminha na Avenida foi abordado por um homem não identificado que efetuou 4 tiros na direção do jovem.

A vítima foi atingida com dois projéteis na região do rosto e do peito. Mesmo ferido, Lucas ainda conseguiu correr até a sua casa e pedir ajuda. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Familiares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima em estado de saúde grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, os projéteis atingiram Lucas no rosto do lado esquerdo, próximo aos lábios e no peito que transfixou o corpo.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender o criminoso, porém não obtiveram êxito.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).