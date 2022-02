Bebê que nasceu em calçada é transferido para Educandário

Em cumprimento a uma determinação ao juízo da Segunda Vara da Infância e Juventude de Rio Branco, a direção da Maternidade e Clínica de Mulheres Bárbara Heliodora, que vinha mantendo sigilo do fato, transferiu nesse final de semana o bebê que nasceu numa calçada próximo à unidade de saúde na semana passada.

O recém-nascido vai ficar em regime de internato no Educandário Santa Margarida, a mais antiga casa de acolhimento de crianças do Acre, e sob os cuidados do Estado. A mãe do bebê já está internada no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

A direção de maternidade informou que antes de ser transferida, a criança foi submetida a uma bateria de exames para saber do seu real estado de saúde. Oficialmente, nada de anormal foi constado. Para autorizar a transferência, o juizado da Infância e Juventude de Rio Branco tomou como base o estado clínico da mãe, uma pessoa em situação de rua com problemas mentais. O bebê foi recebido com festa no Educandário.