Sisu: MEC altera cronograma; veja como ficou

O Ministério da Educação alterou o cronograma do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022.1 a partir do período destinado para matrícula dos estudantes selecionados. A medida foi publicada na última sexta-feira (28), no Diário Oficial da União (DOU).

O período para matrícula ou registro acadêmico dos selecionados na chamada única terminaria no dia 28 de fevereiro. Com a mudança, o prazo se estenderá até 8 de março. O período de inscrição para o Sisu não foi alterado. As inscrições serão abertas no dia 15 de fevereiro e terminarão às 23h59 do dia 18 de fevereiro. Os estudantes podem se inscrever para o Sisu gratuitamente pela internet. O resultado sairá no dia 22 de fevereiro.

Com a prorrogação, os candidatos terão mais tempo para providenciar a documentação exigida pelas instituições de ensino para efetuar a matrícula. A mudança alterou, também, os prazos para manifestar interesse em participar da lista de espera do Sisu, que passa a ser de 22 de fevereiro a 8 de março, e para a convocação por meio da lista de espera, que ocorrerá a partir do dia 10 de março.

O estudante Arthur Moura, de 18 anos, fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela terceira vez – as outras foram como “treineiro”. Agora, o jovem quer usar a nota do exame para tentar uma vaga no curso de Medicina pelo Sisu. “Minha expectativa está a todo vapor. Estou muito nervoso pelo resultado”, diz.

O Sisu é o processo seletivo que possibilita que estudantes ingressem em universidade pública com base na nota do Enem. Nessa seletiva, os candidatos são contemplados em ordem classificatória de acordo com a nota no exame.

Novo Cronograma do Sisu

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro;

Resultado: 22 de fevereiro;

Matrícula: 23 de fevereiro a 8 de março.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil