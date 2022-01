Prazo para adesão ao Simples Nacional termina nesta segunda-feira (31)

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), acompanhado do presidente Fundação João Mangabeira, do PSB, Gabriel Maia, visitou nesta sexta-feira (28) o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Ronald Polanco, onde lhes foram apresentados diversos dados do Estado.

Entre os assuntos tratados no encontro, esteve a Educação. Polanco mostrou ao deputado o Painel de Indicadores que inclui diversas informações como dados de escolarização, aprendizado, condições de gestão e outros índices, como perfil socioeconômico e capacidade orçamentária. De posse das informações, os gestores públicos podem utilizar esses mesmos indicadores para fazer uma análise da gestão por meio de um mapeamento dos dados na seleção de objetos de auditoria.

Os dados estão disponíveis no site do Tribunal e podem ser acessados pela sociedade. “Fiquei impressionado com a eficiência do sistema capaz de aperfeiçoar o controle externo da gestão pública, de forma eletrônica”, destacou o deputado.

Além da educação, o TCE também monitora informações da saúde estadual, mas este ainda enfrenta certas dificuldades pois necessita de dados atualizados fornecidos pela Secretaria de Saúde, o que nem sempre é feito de forma regular.

Jenilson, que é pré-candidato ao Governo do Acre, acredita na modernização da gestão para melhor eficiência do serviço público que chega ao cidadão. “Percebi ali é que não apenas é possível tornar o governo digital, como é necessário para trazer eficiência para o serviço público e também enxugar a máquina pública. E esse é um dos desejos que temos com nossa pré-candidatura, modernizar o Estado para refletir no bem estar da nossa população”, comentou.

O presidente do TCE agradeceu a visita do deputado Jenilson. “O deputado sempre foi muito interessado na parte de juntar as informações sobre vários setores do estado e como nós temos aqui um banco de dados bem sofisticado sobre a execução orçamentária das esferas estadual e municipal, e estamos juntando as informações sobre as políticas públicas da educação, ele veio aqui conhecer. Foi um prazer recebê-lo”, frisou Polanco.