Polícia prende homem que matou a esposa a golpes de facão por ciúmes em Tarauacá

Seguindo a tendência do estado, que registrou mais de 3 mil novos casos positivos de Covid-19 nesta segunda-feira (31), o município de Xapuri também alcançou um número recorde de novas infecções pelo coronavírus desde a chegada da pandemia no município, o que ocorreu no dia 27 de abril de 2020.

Foram 80 exames que tiveram resultado positivo no município nas últimas 24 horas. Outros 39 estão aguardando resultado de análise e 69 pessoas estão sendo monitoradas como casos suspeitos da doença. Desde o começo da crise sanitária, Xapuri registrou 30 mortes de residentes pela Covid-19.

O agravamento da pandemia, somado com outros fatores, como o surto de gripe, por exemplo, já causa uma crise no sistema de atendimento de saúde do município. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde pediu compreensão da população com as dificuldades causadas pelo afastamento de servidores.

Até o fim da semana passada, o município tinha cerca de 40% dos servidores da saúde afastados por conta da Covid-19 e da gripe. Em determinado momento, o atendimento em todas as Unidades Básicas contou com apenas um médico e dois enfermeiros, de acordo com informação obtida de fonte anônima.

Nesta segunda-feira, a Secretaria voltou a pedir, por meio de nota divulgada pela internet, que a população entenda o momento que o município está atravessando, mas garantiu que o sistema municipal está conseguindo atender a demanda com esforço e remanejamento de profissionais.

“Em 15 dias, a Semusa já computa em seu quadro 43 profissionais afastados por covid-19 ou gripe. Atualmente, 3 médicos e 3 enfermeiros e mais de 6 técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e de endemias, fiscais sanitários e administrativos estão entre os que foram afetados, o que ocasiona a sobrecarga no sistema”, diz a nota.

Por outro lado, os novos casos de Covid-19 que estão sendo confirmados no município não têm evoluído para quadros mais graves, o que tem sido demonstrado pela ausência de registros de internações nos últimos boletins divulgados. Para a Secretaria, esse dado se justifica pelo índice de vacinação alcançado pelo município.

O vacinômetro municipal, com base nas informações divulgadas pelo Portal da Transparência do Estado do Acre, aponta que 11.842 pessoas receberam a 1ª dose da vacina em Xapuri. A 2ª dose foi ministrada a 9.223 pessoas e 1.513 receberam a dose de reforço. No total, 22.578 doses de imunizantes foram aplicadas em Xapuri.