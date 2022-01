Morre Dona Graça, mãe do ex-deputado Ney Amorim e ativista política no Acre

Inaugurado no final de 2020, a ideia de juntar o comércio popular de Rio Branco em único lugar até agora não tem tido o resultado desejado. Não é a primeira vez que os comerciantes instalados no Aquiri Shopping reclamam da pouca movimentação de clientes no local. Mesmo no Natal, a movimentação foi bem abaixo do esperado.

A situação é ainda pior, de acordo com os comerciantes, quando se trata do 2º piso. A situação é tão complicada que existem lojistas fechando os estabelecimentos e indo vender seus produtos embaixo, no meio da rua.

“Eu tenho uma loja no segundo piso e a gente não sabe mais o que fazer. Só está aberto 20% das lojas, está parecendo um shopping fantasma. Um dia de chuva como hoje, não tem ninguém”, afirma um lojista que pede para não ser identificado.

Um vídeo enviado ao ac24horas mostra que em horário de funcionamento, a grande maioria das lojas ficam fechadas.

A prefeitura cobra uma taxa mensal que varia de R$ 267 a R$ 400, dependendo do tamanho do espaço ocupado. O comerciante conta que muitos não estão nem conseguindo tirar o custo da comida. “Como é que uma costureira, alguém que faz sobrancelha vai conseguir sobreviver se não tem movimento? Tem muitos comerciantes que chegam meio-dia e a pessoa não vendeu nem para conseguir almoçar”, afirma.

Os comerciantes também reclamam da falta de reparo no espaço físico e pedem apoio da prefeitura para promover iniciativas que busquem alternativas para atrair clientes ao local. “A gente quer ajuda. A prefeitura só diz que a gente tem que anunciar os nossos produtos pela internet porque nada pode ser feito. Não faz sentido a gente pagar uma taxa de 400 reais para vender apenas pela internet”, explica.

A reportagem entrou em contato com a direção do Aquiri Shopping sobre quais estratégias estão sendo desenvolvidas para atrair consumidores ao local e aguarda a manifestação da gestão.

Veja o vídeo: