Homem tenta fugir do Juruá a Rio Branco em ônibus e acaba capturado pela polícia

Cerca de 250 novos casos novos de Covid-19 foram registrados em Cruzeiro do Sul nesse sábado, 29, e no Hospital de Campanha, 25 pessoas estão internadas com a doença, sendo 3 na Unidade de Terapia Intensiva- UTI. Com o aumento exponencial da doença, a prefeitura do município vai abrir nesta segunda-feira, 31, a segunda unidade referência para diagnóstico e tratamento de Covid-19.

O ponto de atendimento com referência às síndromes gripais vai funcionar na Escola Oswaldo d’Albuquerque Lima, na região central da cidade, com atendimento das 7 às 19 horas. “O local foi escolhido por estar estar na área central da cidade, próximo à Central de Medicamentos e da primeira unidade referência, que é o Posto do Agricultor. O objetivo é evitar o deslocamento para outros bairros, como uma forma de conter a propagação”, explica a secretária municipal de saúde, Valéria Lima.

O atendimento à população é feito também na UBS Francisco de Santos Souza – Posto do Agricultor, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e no Hospital do Juruá além do Hospital de Campanha. O Pronto-Socorro do Hospital de Campanha deverá ser reativado essa semana.

Nas duas unidades de referência do município atuarão duas equipes com cerca de 25 profissionais cada uma, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos, notificadores e digitadores.

H1N1 e H3N2

Além da variante Ômicron da Covid-19, têm sido detectados em Cruzeiro do Sul as síndromes gripais H1N1 e H3N2.

“A H1N1 e a H3N2 às vezes apresentam sintomas quase tão graves quanto a COVID, e com essas duas doenças circulando acaba por sobrecarregar o sistema de saúde, pois uma dá volume à outra”, explica Valéria.

Cruzeiro do Sul tem 98% da população acima de 12 anos vacinada com pelo menos a primeira dose e 81% com duas doses. Os postos continuam aplicando a terceira dose.