‘Pai me dá um real’ aproveita passeio de Jet Ski no Rio Acre e viraliza nas redes sociais

O clima que antecede as eleições estaduais deste ano começou a esquentar. O governador Gladson Cameli (Progressistas) rebateu as indiretas proferidas pelo senador da República, Sérgio Petecão (PSD) no início dessa semana, ao afirmar que deverá pôr fim a uma página ruim no estado, referindo-se a atual gestão, na qual, inclusive, contou com seu apoio parlamentar em 2018.

Sem papas na língua, Gladson destacou que as autoridades competentes precisam ficar atentas às propagandas eleitorais antecipadas conforme disposto na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.610/2019. “Já pode fazer campanha antecipada? É bom o Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral ficarem atentos. De minha parte, eu não vou fazer isso”, declarou.

Sobre a fala polêmica de Petecão, dando conta que pretende pôr fim a uma suposta gestão ruim, o chefe do executivo acreano afirmou que não vai entrar em polêmicas antecipadas. “Não sei o que ele está achando ruim, o governo vem trabalhando e honrando compromissos. Tenho um governo para comandar em prol da população, não vou entrar nesse debate”, argumentou.

Na disputa particular com seu ex-aliado nas eleições estaduais de 2018, o senador acredita que deverá sair vitorioso no pleito eleitoral. “Vamos virar página ruim, essa página negra que tem aí na política, nós vamos virar ela , porque o povo já decidiu, chega”, retrucou.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enfatiza que antes do período oficial de propaganda eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e ao meio ambiente. Também não é considerada campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis das redes sociais. Por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita.